Paştele la curtea regilor României. Ce îl nemulţumea pe Carol al II-lea în noaptea de Înviere Cele doua mari sarbatoriale romanilor, Craciunul si Pastele, au fost sarbatorite mereu cu mare fast de curtea regala a Romaniei. In trecut, cand Romania era o monarhie constitutionala, de Paste, familia regala asista la slujba Invierii dupa care se retrageau la palat, unde impreuna cu invitatii ciocneau oua rosii si gustau pasca. Daca regele Ferdinand petrecea Pastele de regula la Motropolie si apoi la Palatul Cotroceni, regele Carol al II-lea, un traditionalist, participa la ceremonialul religios la Bucuresti si, ulterior, se retragea cu familia si cu apropiatii la Castelul Peles din Sinaia.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

