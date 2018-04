Stiri pe aceeasi tema

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite, sambata, in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Cel putin patru persoane…

- HOROSCOP 8 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Zilele acestea se pare ca va trebui sa socializezi cu multa lume, atat in mediul profesional in care activezi, cat si in cel familial. Indiferent de provocarile care te solicita ai incredere ca le vei depasi cu bine. Posibil ca cele din segmentul…

- Romanii cumpara mai puține carți decat vecinii bulgari, iar cei mai mari consumatori de carte din țara sunt preșcolarii și copiii din clasele primare, potrivit studiilor specialiștilor. Astfel, in Parlament a fost pregatit un set de legi, ”Pactul pentru carte”, care iși propune dublarea consumului…

- In Noaptea de Inviere vor fi intre 4 si 9 grade Celisius in majoritatea regiunilor din tara, insa nu va ploua, au anuntat metorologii. In prima zi de Paste vor fi in medie 19-20 de grade, iar luni va fi ...

- Pune 12 oua la fiert, intr-un vas cu apa. In acelasi timp, intr-un alt vas adauga coaja si samburii de la 5-6 fructe de avocado impreuna cu 1 litru si jumatate de apa si pune totul la fier pana cand obtii nuanta dorita. Cu cat acestea vor fierbe mai mult, cu atat vei obtine o nuanta de roz mai inchisa.…

- In 2018 se poarta machiajul natural. Bronzul excesiv este deja de domeniu trecut, in trend fiind tenul luminos, machiajul lejer, fara excese. Astazi aflam noile tendinte in beauty, cum ne putem ingriji corespunzator pielea si care sunt tehnicile unui machiaj profesionist.

- Un copil de șapte ani, accidentat de un șofer beat, a decedat în drum spre spital. S-a întâmplat sub privirile mamei copilului, pe un drum din satul Corjeuți, raionul Briceni, duminica seara. La venirea medicilor, copilul era conștient, dar s-a stins în…

- Splendoare in plina iarna in parcul Valea Morilor din Chisinau. Un pui de lebada s-a adapostit pe lac si a reusit sa atraga privirea multor trecatori, care s-au oprit si l-au admirat minute bune.