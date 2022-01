Veste buna pentru amatorii de adrenalina. Alpina Blazna a pregatit partia și așteapta doritorii la un weekend de ski de neratat. Partia Complexului Turistic de la Alpina Blazna este deschisa incepand cu acest weekend pentru iubitorii sporturilor de iarna! Partia de la Alpina Blazna a fost amenajata aceste zile pentru deschidere in weekendul de 22 și 23 ianuarie. „Buna dimineața! Va așteptam la schi. Partia Alpina Blazna este in pregatire. Se va da startul distracției astazi 22.01.2022 la ora 10.00″, au anunțat cei de la Alpina Blazna. The post Pasionații de ski sunt așteptați la Alpina Blazna,…