- Muzeul Național al Banatului pornește din nou cautarea celei mai frumoase case din Banat, vazuta printr-un obiectiv foto. Evenimentul a ajuns la ediția a III-a. Concursul de fotografie „Cea mai frumoasa casa din Banat” se adreseaza fotografilor amatori sau profesioniști de orice varsta. ”De la copii…

- Fundația cunoscutului caricaturist Ștefan Popa Popaʹs organizeaza, in colaborare cu Muzeul Național al Banatului, cea de-a X-a ediție a Salonului Internațional de Caricatura de Presa și Arte vizuale Satirice, care va fi deschis din 14 octombrie pana in 7 noiembrie in spațiul expozițional aflat in bastionul…

- Se cauta din nou ”Cea Mai Frumoasa Casa din Banat”. Unde trimiteti sugestiile si fotografiile. Muzeul National al Banatului lanseaza o noua editie a Concursului foto ”Cea Mai Frumoasa Casa din Banat”

- Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de e-Learning și Centrul Multimedia, impreuna cu Teatrul studențesc Thespis și Muzeul Național al Banatului, organizeaza joi, 15 septembrie, de la ora 20:00, in Piața Balcescu, un spectacol de teatru, cu utilizarea tehnologiei digitale și elemente de…

- Descoperiți Timișoara ascunsa, este invitația lansata de Muzeul Național al Banatului cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. De saptamana viitoare la Bastionul Theresia, mansarda B2, vor fi expuse fotografii reprezentative pentru Timișoara. Evenimentul este realizat in colaborare cu Diana Cristea…

- Luni, 25 iulie 2022, a inceput la Sebeș cea de-a doua ediție a workshop-ului „Restaurarea și conservarea bunurilor culturale confecționate din piatra”, organizat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia…

- Festivalului Medieval al Castelului Huniade revine la Timișoara cu cea de a patra ediție Astfel, in perioada 22 – 24 iulie, in parcul Castelului Huniade din centrul orașului, spectatori de toate varstele sunt invitați la ineditul eveniment, care va reinvia timp de cateva zile, atmosfera Evului Mediu.…

- In urma cu cateva secole, fotografiile reprezentau o raritate. Astazi, apariția unor astfel de exemplare reprezinta accesul catre fragmente de istorie ce ilustreaza evenimente-cheie ale evoluției unei societați. Astfel de fotografii sunt adunate intr-o impresionanta colecție, ce va fi scoasa la licitație…