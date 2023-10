Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Cei care au semnat sesizarea catre CCR sustin ca legea este ”neconforma cu o serie de articole din Constitutia Romaniei”. ”Proiectul de lege votat, PL-x nr. 546/2023, incalca flagrant art. 1 alin (3)-(5), art. 4, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 45, art. 56, art. 61, art. 69 alin.…

- Romania va deveni cel mai mare producator de gaze din Europa, odata cu exploatarea gazelor din Marea Neagra. Toate aceste investitii trebuie protejate si ar trebui sa existe un climat previzibil pentru investitori. Declarația a fost facuta joi, intr-un mesaj video la Forumul Euro-Atlantic pentru Rezilienta,…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se vor desființa 200.000 de posturi in sistemul bugetar, dar se vor introduce și o serie de masuri fiscale care vor avea un impact major asupra cetațenilor. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața…

- ”Cel mai ineficient mod de a utiliza gazele care vor veni din Marea Neagra, din Neptun Deep, gazele romanesti, va fi sa le ardem la aragaz sau sa le exportam in forma in care ele sunt, deci sa le ducem pe conducte in Ungaria sau in alte state europene. Eu mi-as dori sa vad industria romaneasca sa beneficieze…

- Primele proiecte de centrale eoliene ar putea fi instalate in Marea Neagra in 2027-2028, acolo existand un potential imens, pe care Romania nu-l va exploata integral, probabil niciodata, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „Undeva in toamna aceasta vom avea o lege pentru exploatarea energiei…

- Premierul Marcel Ciolacu saluta intrarea in faza de dezvoltare a celui mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre, Neptun Deep. Planul de dezvoltare a zacamintelor Domino si Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep a fost confirmat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) vine cu o soluție pentru Guvern: nu mai creșteți taxe și impozite pentru angajați și IMM-uri, pentru ca puteți confisca sume colosale, produse ilegal de aplicațiile neautorizate! La adapostul Legii transportului alternativ…

- Ambasada Romaniei in SUA arata faptul ca s-a aprobat, in Senatul SUA, proiectul de lege privind securitatea Marii Negre. Acest proiect va merge in Camera Reprezentanților, iar daca va trece și acolo, atunci situația de securitate in Marea Neagra se va schimba radical. Ambasadorul Romanei in SUA susține…