Pasajul subteran din Craiova va trece pe modul economic

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul alocat celei de-a treia etape din programul „Rabla pentru electrocasnice” nu s-a epuizat inca. Persoanele interesate mai au la dispozitie aproximativ 30.000 de lei pentru a selecta vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe sau aspiratoare. Voucherele pot fi generate pana…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru MIERCURI, 29 IUNIE 2022, ora 15:00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul…

- Programul „Casa Verde Fotovoltaice” pare sa fi fost deblocat, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anuntand, in sfarsit, ca a demarat procedura de analiza a dosarelor depuse in urma cu mai mult de o jumatate de an.

- Incepand de astazi, ora 10:00, Administrația Fondului pentru Mediu organizeaza o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Persoanele fizice au la dispoziție șapte zile in vederea inscrierii…

- Incepand de vineri, 17 iunie 2022, ora 10.00, Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Persoanele fizice au la dispozitie 7 zile in vederea…

- Primarul Mihai Chirica a semnat un contract pentru montarea de sisteme de supraveghere video non stop in vederea cresterii nivelului de siguranta a utilizatorilor si eliminarea vandalizarii dotarilor din 30 de spatii de joaca din municipiul Iasi. La licitatia organizata in acest sens au fost depuse…

- Un studiu de oportunitate privind achizitionarea a 200 de troleibuze noi, cu o autonomie de minim 20 de kilometri, cu aproape 130 de milioane de euro fara TVA, se regaseste pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General a Municipiului Bucuresti (CGMB) de joi. „Se aproba studiul de oportunitate ‘Achizitionare…

- Operațiunea de montare a stațiilor de alimentare cu energie electrica a autovehiculelor aparținand Primariei Timișoara se apropie de final. In mai multe parcari din oraș acestea sunt deja instalate și se așteapta pornirea celor 16 asemenea instalații. Proiectul a fost derulat cu bani de la Administrația…