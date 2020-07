Pasajul Socola, vechi de 60 de ani, va intra la reabilitare „In urma stabilirii starii tehnice nesatisfacatoare a pasajului Socola rezulta ca se impune reabilitarea pasajului si inlocuirea unor elemente puternic degradate, in scopul obtinerii caracteristicilor constructive si functionale care sa satisfaca cerintele de siguranta", se arata in caietul sarcini aferent licitatiei de proiectare. Pasajul are lungimea totala de aproape 465 metri si are doua rampe de acces (una spre Centru – 122 metri, si, respectiv, cea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani a fost salvat luni de la inec de pompieri, care l-au gasit la circa 100 de metri de mal in raul Olt, mentinandu-se cu greu deasupra apei, informeaza ISU Olt.Interventia a avut loc in Slatina, in apropierea podului peste Olt. Citește și: Negocierile PSD - Pro Romania…

- Templul a fost situat in mijlocul a șapte sate, in Odisha, estul Indiei, dar raul Mahanadi a inceput sa inglobeze satele in urma inundațiilor catastrofale, care au avut loc intre 1830 și 1850. Locuitorii au abandonat satele și și-au mutat casele in alta parte. Templul a fost inghitit de rau…

- 200 de persoane vor putea admira patrimoniul scufundat al Constanței. Deja, primii amatori de istorie si aventura , imbracati cu costume speciale, au coborat la o adancime de opt metri, in proximitatea Cazinoului. Acolo se pot vedea amfore, ziduri vechi și alte vestigii vechi de mii de ani. Totul…

- Primaria Municipiului Iași va organiza o licitație pentru contractarea serviciilor de proiectare și asistența tehnica pentru modernizarea a 14 artere din oraș. Contra unei sume de 700.000 de lei fara TVA (833.000 lei, cu TVA) vor fi elaborate proiectele de modernizare a strazilor Fermei, Eugen Statescu,…

- Pompierii galateni intervin, joi, la lichidarea unui incendiu izbucnit la un centru de colectare a fierului vechi din vecinatatea combinatului siderurgic, norul gros de fum degajat de arderea unor materiale inflamabile fiind observat din municipiul resedinta. ‘Un incendiu a fost anuntat la un centru…

- Pompierii galateni intervin, joi, la lichidarea unui incendiu izbucnit la un centru de colectare a fierului vechi din vecinatatea combinatului siderurgic, norul gros de fum degajat de arderea unor materiale inflamabile fiind observat din municipiul resedinta."Un incendiu a fost anuntat la…

- La o firma de colectare a deseurile din apropierea combinatului siderurgic din Galati a izbucnit un incendiu de proportii. Flacarile s-au aprins intr-un perimetru in care sunt depozitate caroserii auto, informeaza ISU Galati. Citeste si: Un tanar din Galati cautat pentru furt de bijuterii…

- In urma cu 65 de ani, pe 4 mai, se stingea din viața, singur, sarac, dar patruns de aceeași bunatate care l-a caracterizat intreaga viața, unul dintre cei mai mari artiști pe care Romania i-a daruit lumii. Un geniu nascut pe pamant botoșanean și care, pana la sfarșitul zilelor, a dus dorul meleagurilor…