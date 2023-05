Pasajul Olteniței – Popești-Leordeni a fost dat în trafic Pasajul Olteniței – Popești-Leordeni, cel mai mare pasaj construit pe Centura Capitalei, a fost finalizat și a devenit cel de al treilea pasaj dat in trafic, in ultima perioada. Potrivit secretarului de stat Ionel Scrioșteanu, un rezumat al volumului de lucrari realizate poate fi gasit mai jos: S-au turnat 120.000 mp de asfalt pentru stratul de uzura; S-au așternut 31.175 tone de mixturi asfaltice pentru straturile de legatura și de baza; Pe inelul central, au fost executați 13.750 mp de predale prefabricate, 1.6 tone de oțel tip CORTEN pentru grinzile metalice ale tablierului, 14.200 mc de beton,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

