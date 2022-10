Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente de panica intr-un tren de calatori care a plecat in aceasta dimineața din Capitala. Oamenii au simțit miros de fum inca de la plecare. Pe drum, insa trenul s-a oprit și au fost evacuați in camp, informeaza antena3.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consiliul Județean Suceava va vota in ședința de la finalul acestei luni un proiect pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici in vederea construcției unui nou drum de legatura din Burdujeni catre Aeroportul „Ștefan cel Mare” din orașul Salcea. Președintele Consiliului…

- Alerta cu bomba la bordul unei aeronave de pe cursa Istanbul-Chișinau, ce se afla la sol pe Aeroportul Internațional. In urma verificarilor efectuate de specialiști, s-a descoperit ca obiectul ce a bagat spaima in oameni nu era un dispozitiv explozibil.

- Un avion Boeing 737 al companiei Ryanair care a efectuat duminica zborul Suceava – Roma a fost escortat de doua avioane militare deasupra teritoriului Italiei. Pasagerii zborului care a decolat de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava, cu destinația Aeroportul Ciampino, au trait ...

- Un tren al companiei private Astra Trans Carpatica, care a plecat miercuri la pranz din Brașov catre București, s-a defectat intre stațiile Timișu de Jos și Timișu de Sus, unde calatorii au fost coborați și nevoiți sa mearga pe jos aproximativ jumatate de kilometru.Cu bagaje, oamenii au mers pe calea…

- Au fost momente de panica pe aeroportul din Cluj-Napoca dupa ce un avion care decolase de doar 20 de minute s-a intors pe pista. Se putea termina foarte rau. Ce s-a intamplat, de fapt, vedeți in randurile de mai jos. Un avion a revenit pe aeroportul din Cluj dupa ce decolase de doar 20 de […] The post…

- REȘIȚA – Sta in firescul vieții sa avem momente in care trebuie sa simțim ca altarele sufletului se prabușesc cu zgomot, ca icoanele valorilor și chipurilor in care credeam se fac cioburi, sta in firescul lumii sa avem incercari care ne testeaza puterea caracterului! De cate ori nu ne-am trezit luați…

- Aeroportul international "Avram Iancu" din Cluj-Napoca este primul din tara si printre putinele din Europa in care calatorii nu mai trebuie sa scoata pentru controlul de securitate lichidele si aparatele electronice din bagajele de mana, ca urmare a achizitionarii unor echipamente de scanare mai…