Pasagerii submarinului Titan ar fi rămas fără oxigen Cei 5 pasageri ai submarinului Titan, cei care au mers sa viziteze epava Titanicului, ar fi ramas fara oxigen, conform specialiștilor. Submarinul are o rezerva de oxigen imbuteliat care ar fi putut dura 96 de ore, timp care, din pacate a expirat. Limita de oxigen ar fi putut fi afectata de ritmul de respirație al celor din interiorul ambarcațiunii, mai ales daca la bord se afla turiști cu experiența limitata in scufundari, informeaza Bussines Insider. Submarinul Titan, folosit pentru a vizita epava vasului Titanic, de pe fundul Oceanului Pacific, a disparut in mod misterios. La bordul submarinului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

