- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta, marti, ca Guvernul a aprobat, in ultima sedinta, Strategia Nationala pentru promovarea egalitatii de sanse si prevenirea si combaterea violentei domestice 2022 – 2027. ”Femeile din Romania sunt in numar mare discriminate, izolate, platite prost, dezavantajate…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta, luni, ca tinerii din Romania vor avea acces la cardul european din primavara. Cardul este folosit de peste 6 milioane de tineri europeni. ”Cardul european pentru tineret va fi disponibil pentru tinerii din Romania, gratuit, chiar din primavara! Pregatim documentele…

- Gabriela Firea, Ministrul Familiei, a anuntat oficial data la care se pot depune solicitarile pentru a beneficia de sprijinul financiar de 15.000 lei oferit de stat in programul social de crestere a natalitatii, adica decontarea procedurilor de fertilizare in vitro. Ordinul comun ce are in vedere regulamentul…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a anuntat, luni, startul unei campanii de constientizare pentru a atrage atentia publicului asupra acestui fenomen ingrijorator – violenta domestica, in special asupra femeilor. Astfel, Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, prin Agentia Nationala…

- Cardul european pentru tineri, care le va oferi acces la evenimente, reduceri pentru transport, cazare sau diverse manifestari culturale la nivel european, va fi lansat in Romania in scurt timp, a anuntat joi, ministrul Gabriela Firea.

- Informații noi despre situația centrelor de plasament din țara, in care stau copiii aflați in grija statului. Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, social-democrata Gabriela Firea, anunța ca in urmatorii doi ani vor fi inchise și ultimele centre de plasament ce funcționeaza in Romania.…