- Dinamo a inceput defectuos anul, cu o infrangere pe terenul Petrolului, scor 0-1. Roș-albii au facut o partida modesta la Ploiești, iar cursa contracronometru pentru evitarea retrogradarii a pornit cum nu se putea mai rau pentru „caini”. Nume important in istoria lui Dinamo, legendarul Ion Parcalab,…

- Rapid s-a chinuit și aseara, cu FCU Craiova, reușind sa smulga victoria in prelungiri, la primul meci de dupa vacanța de iarna, revenind de la 1-3 la 4-3. Primul succes dupa o seceta de peste doua luni, de la triumful cu FCSB, in runda a 15-a, la inceputul lui noiembrie. Are deja 38 de goluri inscrise,…

- Georgi Milanov (31 de ani) a ajuns in Romania și negociaza cu Dinamo. Mijlocașul bulgar e liber de contract, dupa desparțirea de Al Dhafra, din Emiratele Arabe Unite. Dinamo se aboneaza la mijlocași in acest mercato. Dupa ce i-a luat pe Domagoj Pavicic și pe Edy Gnahore, „cainii” sunt aproape sa duca…

- Gigi Becali, patronul FCSB, vrea sa scape cu orice preț de mijlocașul croat Damjan Djokovic (33 de ani). Acesta ar putea ajunge la una dintre rivalele roș-albaștrilor. E dorit de CFR Cluj, Dinamo și a fost propus la Rapid. Adus in vara, fostul campion cu CFR Cluj a inceput ca titular sezonul, dar treptat…

- Antonio Bordușanu (19 ani), extrema stanga, e titular la Dinamo in meciul cu FC Botoșani, ultimul al etapei #20 din Superliga. Cu Ahmed Bani și Costin Amzar suspendați, Kopic e nevoit sa apeleze la o soluție de avarie pentru a respecta regula jucatorului U21 care trebuie sa fie permanent in teren. Incepe…

- Au avut loc scene uluitoare, dupa meciul dintre Petrolul si Rapid. Florin Parvu a avut un conflict aprins cu un fan al „lupilor”. Ultrasul ploiestenilor a fost extrem de nemultumit de rezultatul inregistrat de echipa sa favorita, si a sarit in teren, dorind sa-l bata pe antrenorul ploiestenilor. Fortele…

- Portarul Ștefan Tarnovanu (23 de ani) a analizat victoria reușita de FCSB, 1-0 cu Dinamo, și a spus ca a apreciat jocul prestat de „caini”. La finalul partidei de pe Arena Naționala, portarul roș-albaștrilor a vorbit despre importanța victoriei și a laudat prestația pe care au avut-o elevii lui Ovidiu…

- Adrian Mititelu (55 de ani), patronul de la FCU Craiova, are incredere ca echipa sa va intra in play-off-ul Superligii. La finalul turului de campionat, FCU Craiova se afla pe loc de baraj. Oltenii ocupa poziția a 14-a, cu 15 puncte. Aceștia nu au mai triumfat de 6 meciuri in Superliga. Ultima victorie…