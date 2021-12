Pârtiile de schi, închise din cauza temperaturilor ridicate Este vorba de partea inferioara a masivului Postavaru, anunța Brașov.net . Temperaturile neobișnuit de mari care s-au inregistrat in Poiana Brașov in ultimele zile i-au determinat pe administratorii partiilor de schi sa restricționeze accesul in aceasta zona. Accesul in zona inferioara a partiei Drumul Roșu va fi restricționat, iar turiștii nu vor mai putea aluneca pe schiuri sau pe placile de snowboard pana la baza muntelui, ci vor fi nevoiți sa foloseasca telegondola. In partea superioara a masivului Postavarul, la aproape 1800 de metri altitudine, stratul de zapada masoara jumatate de metru,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

