Partidul melcilor supărați 1. Vag alfabetizatul Piedone a vorbit saptamana asta despre „parinții Micului Paris”. E ca și cum Nicușor Dan ar da lecții la un simpozion de coafura. Sau ca și cum noii comuniști, cu mașini electrice intinse pe cozi kilometrice la prize, in SUA și chiar in Europa, i-ar certa pe vechii comuniști fiindca ii țineau […] The post Partidul melcilor suparați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PNL Crin Antonescu a anunțat luni seara, la Romania Tv, ca il susține și il va vota pe candidatul PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, la Primaria Capitalei.„Am constatat ca au gasit un om (n.

- Candidatul la Primaria Capitalei Cristian Popescu Piedone a lansat vineri, la Consiliul Național PUSL, un nou atac la adresa actualului primar general, Nicușor Dan. El a mai spus ca nu are adversari politici, ci competitori. „Politica in Primaria Capitalei nu va mai exista” dupa 9 iunie, a avertizat…

- Video | Piedone 'taie' nu numai contracandidații, ci și copacii doborați de vant - Imagini de ultima ora cu edilul Sectorului 5Edilul Sectorului 5, Cristian popescu Piedone, se afla, marți seara, in zonele din sector acolo unde copacii au cazut peste mașini și case, in urma codului portocaliu de…

- „Așa pot cei din coaliția de guvernare sa comunice. Atata pot ei! Cat avem pe stanga progresiștii și suveraniștii pe dreapta, PSD și PNL nu prea mai au loc in Europa și nici mari diferențe nu sunt. PSD și PNL nu au loc separat, mai ales liberalii, ca au ajuns la un prag de 15%. Electoratul nu-i facut…

- "Am decis sa facem astazi o reuniune pentru a discutat sustinerea dnei Gabriela Firea. In opinia mea de cetatean al Bucurestiului, dar si de analist politic, in momentul de fata constat ca exista 4 candidati solizi. Doi dintre ei sunt Nicusor Dan si Gabriela Firea, care cunosc foarte bine problemele…

- Surse citate de Realitatea PLUS susțin ca Gabriela Firea se va autosuspenda din PSD și va candida la alegerile locale in batalia pentru București ca independenta. Declarațiile de pana acum ale președintelui PSD au sugerat faptul ca daca cele doua mari partide vor merge in alegerile pentru București…

- Nicușor Dan a vorbit vineri seara, la Digi24, despre alegerile locale, unde candideaza pentru un nou mandat de primar general. El a spus ca deși PNL a decis sa nu il sprijine, el se va adresa totuși simpatizanților PNL, „pentru a nu ne intoarce la o administrație PSD in București”. De asemenea, actualul…

- Coaliția ramane blocata la Capitala intre un „meteorit surpriza” și lipsa unei stele proprii care sa-i eclipseze pe ceilalți candidați la primarie. Intrarea lui Piedone in cursa le-a dat calculele peste cap. Gabriela Firea nu reușește sa adune voturi și de la partenerii PNL, iar Sebastian Burduja e…