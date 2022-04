Sansele sunt usor in favoarea premierului Viktor Orban, unul dintre cei mai longeviv lideri ai Europei, sa-si prelungeasca guvernarea de 12 ani in cadrul alegerilor parlamentare de duminica, in timp ce ungurii se indreapta spre urne, relateaza Reuters. Partidul Fidesz, aflat la guvernare, al premierului ungar Viktor Orban, are un avantaj confortabil in fața rivalilor din opoziție, pe baza rezultatelor parțiale ale alegerilor de duminica. Rezultatele preliminare in cazul voturilor pe liste, dupa numararea a 23% din voturile, au aratat ca Fidesz deține 60% din voturi, fața de 29% pentru o alianța…