Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Likud, condus de premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare anticipate desfasurate in Israel, dar are nevoie de o alianta pentru a forma guvernul guvernului, conform sondajelor de opinie, relateaza Mediafax. Formatiunea Likud, de…

- Partidul Likud, condus de premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare anticipate desfasurate in Israel, dar are nevoie de o alianta pentru a forma guvernul guvernului, conform sondajelor de opinie, relateaza Mediafax.

- Zeci de mii de oameni au manifestat impotriva premierului Benjamin Netanyahu, sambata, in pietele oraselor, la intersectii si pe poduri din Israel, cu trei zile inainte de alegerile legislative, relateaza haaretz.com.

- Partidul Likud (dreapta), condus de premierul israelian in exercitiu, Benjamin Netanyahu, se va clasa pe primul loc in scrutinul parlamentar programat pe 23 martie, dar nu este clar cum va fi formata majoritatea in Knesset. Conform unui sondaj de opinie comandat de postul israelian 103FM Radio,…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a declarat ca social democrații vor incerca sa salveze, in Parlament, ceea ce se mai poate la proiectul bugetului de stat pentru anul 2021. Eugen Bejinariu a transmis, prin intermediul unei declarații politice, ca prin amendamentele depuse, PSD vine cu soluții…

- Liderul Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, anunța ca formațiunea politica pe care o conduce va participa la eventualele alegeri parlamentare anticipate. Declarațiile au fost facute luni, 8 februarie, de catre Vladimir Voronin in cadrul emisiunii Cutia N,eagra de la TV8.…

- ”In ultimele 16 zile, in randul celor peste 60 de ani, s-a constatat o reducere cu 26% a spitalizarilor pentru forme grave de COVID-19 si cu aproximativ 45% a cazurilor confirmate. Aceste cifre sunt un rezultat direct al vaccinurilor”, a declarat Netanyahu intr-o ședința televizata. Premierul a adaugat…

- ”In ultimele 16 zile, in randul celor peste 60 de ani, s-a constatat o reducere cu 26% a spitalizarilor pentru forme grave de COVID-19 si cu aproximativ 45% a cazurilor confirmate. Aceste cifre sunt un rezultat direct al vaccinurilor”, a declarat Netanyahu intr-o ședința televizata. Premierul a adaugat…