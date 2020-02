Stiri pe aceeasi tema

- Partidul „Impreuna pentru Moldova", infiintat de mai multi fondatori ai asociatiei cu acelasi nume care militeaza pentru autostrazi in regiune, se lanseaza oficial duminica si isi va anunta si candidatii pentru primaria si consiliul judetean Iasi. Fondatorii partidului sunt Catalin Urtoi (consilier…

- In decursul lunii martie 2020, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” organizeaza o preselecție naționala pentru ARTIȘTI LIRICI (SOPRAN, ALTO, TENOR și BAS) la București, Iași, Cluj-Napoca, dar și la Chișinau, in Republica Moldova. Preselecția se adreseaza candidaților care cunosc limba…

- Primele huiduieli s-au auzit chiar in momentul in care presedintele Klaus Iohannis a salutat oamenii stransi in Piata Unirii din Iasi. In acelasi timp, sustinatorii lui il aplaudau. Seful statului si-a continuat totusi discursul. La un moment dat unii participanti au inceput sa scandeze "Vrem…

- „Pe tronsonul care inainte era printre cele mai mortale de pe DN2 a avut loc in primele 6 luni o singura ciocnire frontala", spune API. Cat despre ambuteiajele create, API sustine ca acestea apar doar in doua momente ale saptamanii: vineri pe sensul spre Moldova si duminca spre Bucuresti. „Monitorizarea…

- Peste 8.800 de absolventi ai universitatilor de medicina si farmacie sustin, duminica, examenul de rezidentiat. Proba se desfasoara in sase centre universitare, pe durata a patru ore. Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina…

- "Am observat o schimbare importanta in randul consumatorilor si a modului in care isi fac cumparaturile influentati mai mult de emotii, de impact social, decat de pret. Astfel, brandurile care se implica social, care sunt aproape de oameni in viata din comunitatea lor, care sustin cauze sociale…

- Domnul Costel Alexe, presedintele PNL Iasi, face intr-un comunicat de presa transmis chiar in noaptea alegerilor, urmatorul apel: „Partidele de dreapta care au votat motiunea de cenzura impotriva guvernarii social-democrate sa rupa toate aliantele de la nivel local si nivel judetean pe care le au azi…

- Repartizarea candidaților la examenul de rezidențiat pe centre universitare are loc astazi, dupa ce listele au fost centralizate. Rezultatele obținute vor fi afișate in cursul zilei de miercuri pe site-ul rezidentiat.ms.ro. La fel ca in anii trecuți, concursul se va desfașura in 6 centre universitare:…