- Partidul grec Zori Aurii (neonazist) a fost calificat miercuri drept ”organizatie criminala” de catre Curtea Penala din Atena, iar liderul formatiunii si principalele cadre ale acesteia au fost gasite vinovate de faptul ca au condus aceasta ”organizatie criminala” intr-un verdict istoric, aclamat…

- Fondatorul si liderul partidului grec Zorii Aurii Nikos Michaloliakos a fost gasit vinovat, miercuri, de „conducerea unei organizatii criminale”, ceea ce a facut multimea sa „explodeze” de bucurie in fata palatului justitiei, relateaza AFP.

- Formațiunea condusa de catre Dacian Cioloș ramane fara un nume cunoscut, un anunț in acest sens fiind facut la doar cateva zile, practic, dupa alegerile locale și in contextul inceperii noului an universitar. Cristian Preda și-a anunțat plecarea din PLUS, prin intermediul unui scurt mesaj postat pe…

- Catalin Radulescu a fost alaturi de PSD inca de pe vremea FSN-ului, prinzand in 1990 un loc de deputat in primul Parlament de dupa Revolutie in postura de cel mai tanar deputat roman (27 de ani). 20 de ani de afaceri cu fabrici de detergenti si o condamnare cu suspendare mai tarziu, acesta prinde alte…

- Avocatul Gheorghe Piperea rezuma scurt și la obiect eșecul moțiunii de cenzura. In opinia sa, in acest moment, in Parlament exista doar un partid unic, „partidul securiștilor de “bine” din Romania”, „cu cateva sucursale cu diverse denumiri – pnl, psd, usr, pmp, pro-Romania”. „In acest moment, peste…

- Doar in ianuarie a mai inregistrat partidul condus de Marcel Ciolacu un procentaj mai slab (20,6%), in rest avand intre 23 si 25 de procente. Pentru PNL, luna august nu aduce schimbari majore. Liberalii sunt creditati cu 33,6% din intentiile de vot. Pe locul 3 in ierarhia politica este Alianta USR…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca PSD este iresponsabil pentru ca a decis sa blocheze in Parlament proiectul de lege privind carantina si izolarea bolnavilor sau celor suspectati de COVID-19. El a adaugat ca toate partidele trebuie sa inteleaga ca nu pot sa tergiverseze astfel de lucruri si sa isi…