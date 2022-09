Partidul Umanist Social Liberal, fondat de Dan Voiculescu, anunța, intr-un comunicat, continuarea acțiunii de strangere de semnaturi pentru confiscarea averilor ilicite și ”invita toți oamenii care doresc sa semneze și sa se alature inițiativei ,maine, 23.09.2022, la sediul din Piața Presei Libere nr.1, corp D1, etaj 8”. Voiculescu a fost condamnat in august 2014 in dosarul privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare (ICA) la 10 ani de inchisoare, din care a executat 3. Din prejudiciul stabilit de instanța, care se ridica in total la peste 80 de milioane de euro, statul recuperase…