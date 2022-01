Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca AUR se afla in Parlament in urma votului romanilor iar declaratiile cu privire la scoaterea acestui partid in afara legii le-a catalogat drept "aberatii".„La inceput de an e liber la declaratii traznite? Unii au cerut ca si PSD sa treaca in ilegalitate,…

- Deputatul PNL, Alexandru Muraru spune ca Parchetul și Curtea Constituționala ar putea scoate AUR de pe scena politica. Liberalul anunța ca a facut plangeri penale pe numele copreședinților AUR George Simion și Claudiu Tarziu, dupa protestul agresiv in care un grup de oameni au intrat cu forța in curtea…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, miercuri noaptea, in sedinta plenului reunit, proiectul de buget pe anul 2022 pe articole, precum si anexele continand bugetele ordonatorilor principali de credite. Bugetul pe 2022 a fost aprobat de plenul Parlamentului cu 294 de voturi pentru și 120 de voturi…