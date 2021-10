Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Republicii Moldova, Pavel Filip, a anunțat ca se retrage de la conducerea Partidului Democrat din Republica Moldova. Despre aceasta politicianul a anunțat in aceasta dimineața in cadrul unui briefing de presa, transmite presa din Moldova. ”Astazi am avut ședința Biroului…

- Monica Babuc va asigura interimatul funcției de președinte al Partidului Democrat din Moldova, dupa ce Pavel Filip și-a anunțat retragerea. Biroul Executiv al PDM a decis astazi ca pe 30 octombrie curent va avea loc ședința Consiliului Politic Național al PDM, unde va fi ales un președinte.

- Republica Moldova mizeaza pe soluționarea cat mai rapida a problemei aprovizionarii cu gaze naturale, iar autoritatile de la Chisinau sunt sigure ca abordarea propusa de tara noastra va fi inteleasa de partenerii rusi.

- Premierul Florin Cițu a anunțat luni ca schema de compensare a facturilor la curent și gaze pentru consumatorul casnic va fi adoptata in ședința de Guvern din cursul acestei zile. Acesta a spus ca și consumatorii vulnerabili vor putea beneficia de aceasta schema de compensare. Daca cineva se declara…

- PSD a anunțat ca va asigura cvorumul la ședința de plen de joi, pentru citirea moțiunii de cenzura. Reprezentanții PSD au anunțat ca vor asigura cvorumul la ședința din plenul reunit, care va avea loc joi, la ora 16:00. Parlamentarii PSD, 157 la numar, se vor prezenta maine la ședința pentru citirea…

- Liderii PSD au discutat, luni, la ședința Consiliului Politic Național de la Neptun, despre fostul președinte al partidului, Liviu Dragnea. Potrivit unor surse participante la ședința, citate de digi24.ro , discuția a fost despre partidul pe care urmeaza sa și-l faca Dragnea. „A fost o discuție intre…

- Autoritatile din judetul Maramures au convocat, pentru inceputul saptamanii viitoare, o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in care intentioneaza sa propuna declansarea starii de alerta, dupa ce operatorul de salubritate care asigura acest serviciu in 11 localitati a anuntat…

- Ședința de judecata la care se examineaza solicitarea procurorilor privind anunțarea in cautare și arestarea controversatului om de afaceri, Veaceslav Platon, a fost intrerupta. Ședința de judecata privind anunțarea lui Platon in cautare, intrerupta Aceasta va continua la data de 12…