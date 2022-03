Dupa putin mai mult de 100 de zile de la preluarea conducerii guvernului federal german, Partidul Social-Democrat (SPD) al cancelarului Olaf Scholz a castigat duminica detasat primul sau test electoral, un scrutin regional in landul Saarland, transmite AFP. Conform sondajelor la iesirea de la urne, SPD a obtinut in acest mic land de la granita cu Franta circa 43% din voturi, fata de circa 27,5% pentru Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a fostului cancelar federal Angela Merkel, formatiune obisnuita in ultimele doua decenii sa castige alegerile din Saarland. Rezultatul arata ca SPD si CDU vor continua…