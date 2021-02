Stiri pe aceeasi tema

- Marți a fost confirmat inca un deces in randul pacienților care au fost transferați dupa incendiul care a avut loc vinerea trecuta la Institutul Matei Balș din București. Bilanțul tragediei ajunge astfel la 10. Inca un deces a mai fost confirmat in aceasta dimineața. „Ministerul Sanatații a fost informat…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat, marti, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca si-ar dori ca meciurile din cadrul Campionatului European din acest an gazduite de Romania sa se desfasoare cu spectatori pe 50-60% din capacitatea Arenei Nationale. El a…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat, vineri, ca isi doreste ca arbitrajul video (VAR) sa fie disponibil in Liga I de la 1 iulie, odata cu inceperea editiei 2021-2022, dar a precizat ca e posibil ca sistemul sa fie operational abia in lunile octombrie sau…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat miercuri ca, in cazul in care rata cazurilor de coronavirus la mia de locuitori se va menține sub 3 in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de Urgența pentru a decide relaxarea unor restricții, cum ar fi redeschiderea parțiala…

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat duminica, 20 decembrie, o misiune umanitara pe ruta Otopeni – Iași – Munchen, pentru transportul, in regim de urgența, a unui pacient care a suferit arsuri. Echipa medicala care monitorizeaza pacientul…

- Prima reprezentativa a Romaniei și-a aflat numele echipelor cu care se vor bate pentru un loc la turneul final care va avea loc in Qatar. Selecționata condusa de Mirel Radoi va da peste colosul Germania, dar și peste Islanda, echipa care a distrus visul “tricolorilor” de a participa la EURO 2020, turneu…

- Alegerile parlamentare 2020 s-au incheiat la ora 21:00 pentru votul din țara, ceea ce inseamna ca putem vedea și publica și rezultatele sondajelor de opinie de la ieșirea din secțiile de vot. Putem vedea astfel care sunt procentele cu care sunt creditate partidele, rezultate care ne dau imaginea scorurilor…

- Comuna Ciorogarla va intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile, a anunțat Prefectura Ilfov. Masura a fost luata dupa ce rata de incidența din ultimele 14 zile a ajuns la aproape 8 la mia de locuitori. „Incepand cu data de 13.11.2020, ora 20,00, pentru comuna Ciorogarla a fost instituita carantina…