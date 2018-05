Stiri pe aceeasi tema

- ​Parlamentul catalan urmeaza sa voteze sambata noul lider al regiunii, in a cincea tentativa de a forma un guvern de la declanșarea crizei și demiterea conducerii regionale de catre Madrid, in urma cu șapte luni, ca urmare a declarației de independența, scrie Reuters.

- Presedinta regiunii Madrid, Cristina Cifuentes, si-a anuntat miercuri demisia, dupa ce a fost acuzata ca a obtinut fraudulos o diploma de master si ca a furat produse cosmetice dintr-un magazin, in 2011, scrie agerpres.ro.

- Puigdemont nu renunța la independența Cataloniei deși a petrecut zece zile in arest preventiv in germania. La ieșirea pe porțile inchisorii, liderul separatiștilor catalani a declarat ca guvernul spaniol ar trebui “sa inceapa dialogul” cu privire la problema independentei regiunii sale si a cerut eliberarea…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a precizat ca sesiunea parlamentara a fost amanata pentru ca grupurile separatiste sa conteste decizia instantei din Madrid la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. "Cererea pentru masuri preventive in Parlament pana la o decizie a CEDO este…

- 'Nu este o tragedie sa avem noi alegeri, desi nu este o prioritate si niciunul dintre noi nu doreste acest lucru', a declarat el pentru cotidianul nationalist catalan El Punt Avui.Fostul lider al guvernului regional, destituit de Madrid in urma tentativei esuate de proclamare a independentei…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- Numarul catalanilor care sunt favorabili independentei de Spania a scazut semnificativ, conform unui sondaj publicat vineri si citat de dpa. Sondajul, realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice, institutie a guvernului catalan, arata ca procentul sustinatorilor independentei a scazut cu…