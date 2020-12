Presedintii partidelor din cadrul coalitiei vor semna un acord, luni, la Parlament, au anuntat reprezentantii PNL si USR PLUS. "Acordul de coalitie va fi semnat de catre liderii celor trei formatiuni politice luni, in jurul orei 19,00, la Parlament", precizeaza sursele citate. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, pe 18 decembrie, ca PNL, USR PLUS si UDMR au convenit asupra structurii Guvernului si a functiilor de conducere din Parlament, afirmand ca toate cele trei formatiuni politice au decis sa-l sustina in functia de premier pe Florin Citu. In ceea ce priveste conducerile celor doua…