Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Parisului a fost data in judecata din cauza poluarii cu plumb din timpul incendiului de la Catedrala Notre-Dame, din aprilie 2019. Acoperisul si turnul de sute de tone de plumb care s-au topit au eliberat particule toxice in atmosfera.

- Anchetați de procurorii din Slobozia și trimiși in judecata pentru fapte de corupție, 4 funcționari publici ai Primariei Fetești vin in continuare la serviciu deși ar fi trebuit ca raporturile lor de munca sa fie suspendate. Intreaga responsabilitate aparține administrației locale care nu a pus in aplicare…

- Tribunalul Bihor a facut publice motivele pentru care a refuzat arestarea milionarului Victor Micula, masura solicitata la inceputul anului de procurorii care l-au anchetat pe tanarul milionar si care l-au acuzat ca i-a sfidat si a incercat sa tergiverseze ancheta in cazul lui, scrie ziarul Bihoreanul.Victor…