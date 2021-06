Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca in perioada 12-13 iunie a.c., se va desfașura in municipiul Bacau cea de-a doua ediție a competiției „Turul Colinelor” Bacau, etapa in calendarul Federației Romane de Ciclism și in Road Grand Tour 2021, Poliția Locala a Municipiului Bacau va lua urmatoarele masuri privind restricționarea…

- Vești bune pentru devoratorii de cultura. Revista Ateneu, fondata de George Bacovia și Grigore Tabacaru (1925), editata in prezent de Consiliul Județean Bacau, a aparut de cateva zile pe piața cu un conținut de zile mari. Intre subiectele acestei ediții remarcam un extraordinar material dedicat implinirii…

- Ediția a doua a competiției se va derula in perioada 12-13 iunie și va propune doua probe: una cu adițiune de puncte, in centrul Bacaului și alta de fond, pe traseul Bacau- Rachitoasa „Turul Colinelor” a intrat in zona AMR-ului. Prin urmare, au mai ramas noua zile. Doar noua zile pana cand competiția…

- Alaturi de managerul SJU Bacau, Adrian Popa, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a fost astazi pe santierul de la Pediatrie, unde lucrarile de consolidare si modernizare a cladirii sunt in plina desfasurare. Proiectul este integral finanțat de Consiliul Județean Bacau, avand o…

- Incepand de vineri 14 mai 2021, „Gradina Senzoriala” din curtea Muzeului de Stiintele Naturii Bacau, va fi deschisa pentru publicul interesat, ca parte turului complet de vizitare. Este un proiect implementat in anii 2020-2021 si finantat de Consiliul Judetean Bacau. Accesul vizitatorilor se va face…

- A 65-a stagiune muzicala organizata de Filarmonica „Mihail Jora” și Consiliul Județean Bacau continua in aceasta saptamana cu un nou concert simfonic online ce va avea loc joi, 8 aprilie, de la ora 18.30, și care va fi transmis pe pagina de facebook a instituției. Dirijorul concertului va fi Marcian…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, s-a intalnit astazi cu antreprenorii ce deruleaza investiții pe platforma industriala Onești, prezentandu-le masurile aprobate pana acum in Consiliul Județean Bacau referitor la reabilitarea strazii Industriilor, cu finanțare din partea CJ,…

- Cea de-a 65-a stagiune muzicala organizata de Filarmonica „Mihail Jora” și Consiliul Județean Bacau vine cu noi și placute surprize pentru melomanii bacauani. Astfel, Sala Ateneu gazduiește joi, 18 martie, de la ora 18.30, un nou Concert simfonic la care invitați vor fi dirijorul Valentin Doni (dirijor…