Tarile din sudul Uniunii Europene au reiterat vineri, la Atena, angajamentul ferm de a pune in aplicare Acordul de la Paris din 2015, menit sa limiteze incalzirea globala la 1,5 grade Celsius, in contextul in care ONU a avertizat ca omenirea se indreapta spre o crestere "catastrofala" cu 2,7 grade Celsius, informeaza AFP.



"Acum mai mult ca oricand este necesar sa abordam criza climatica si de mediu care se intensifica", au indemnat, intr-o declaratie comuna, cele noua tari participante la summit.



Premierul grec Kyriakos Mitsotakis, care a prezidat aceasta reuniune la nivel…