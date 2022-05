Stiri pe aceeasi tema

- Mai exista șanse de impacare intre Cristina Belciu și Cristian Boureanu? Fosta iubita a afaceristului a avut prima reacție in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce Cristian Boureanu a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in compania Laurei Dinca. Iata ce a marturisit Cristina Belciu despre cei doi!

- Cu siguranța ca ne-am gandit cu toții macar pentru o singura data ce face Andreea Esca atunci cand nu e in direct pe micile ecrane. Ei bine, paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare. Indragita prezentatoare TV are mare grija sa petreaca timp de calitate alaturi…

- Dupa cuvintele dure pe care Gabi Badalau le-a spus la adresa Claudiei Patrașcanu, acum cantareața a transmis și ea punctul sau de vedere printr-un comunicat oferit in exclusivitate pentru Spynews.ro! Cantareața marturisește de ce a fost nevoita sa sune la poliție și ce s-a intamplat, de fapt, cu inca…

- Gabi Oprea Jr, iși permite orice atunci cand este cu bunul sau prieten, astfel ca paparazzii SpyNews l-au surprins in flagrant! Ei bine, baiatul fostului ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, nu doar ca a incalcat regulile de circulație, ci nu a respectat nici bunele maniere, fiind chiar la…

- Jador a fost surprins de paparazzii Spynews.ro alaturi de o femeie maritata, dar care are și copil acasa. Acum cantarețul face primele declarații dupa imaginile pe care colegii noștri le-au facut in Brașov.

- Ciprian Loghin are planuri foarte mari de viitor. Fiul Irinei Loghin a fost surprins langa un restaurant de succes din Capitala alaturi de tatal lui, Ion Cernea, și pare ca și-ar dori sa iși deschida o afacere chiar langa localul lui Dani Oțil. Iata cum a fost surprins de catre paparazzii SpyNews!

- Momente de groaza seara trecuta intr-un restaurant din București. Spynews.ro a aflat ca fostul fotbalist și boxer Nuredin Beinur a fost implicat intr-un atac in timp ce se afla intr-un restaurant. Acesta a fost impușcat, iar cel care a tras a fugit.

- Razvan Raț a cam dat uitarii fotbalului, iar acum s-a pus pe distracție. Dupa o cariera de ani, sportivul știe sa prețuiasca clipele de relaxare. Unde a fost surprins fostul fotbalist de paparazzii Spynews.ro, dar și alaturi de cine.