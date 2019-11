Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 29 noiembrie 2019, Consiliul Județean Maramureș și Instituția Prefectului au fost gazdele intalnirii reprezentanților inspectoratelor școlare și ai instituțiilor educaționale din provinciile Zhejian (China) și Maramureș. Intalnirea a fost prezidata de Ana Moldovan, inspector școlar general al…

- Consiliul Judetean Maramures si Institutia Prefectului au fost gazdele intalnirii reprezentantilor inspectoratelor scolare si ai institutiilor educationale din provinciile Zhejian (China) si Maramures. Intalnirea a fost prezidata de Ana Moldovan, inspector scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean…

- Filiala Județeana PLUS Alba a luat ființa la finalul lunii iulie, iar la conducerea acesteia a fost ales ca președinte colegul nostru, Mihail David – CV impreuna cu un Birou Județean format din 8 membri. PLUS are la nivel județean și o organizație de tineret, numita Generația PLUS Alba, condusa de un…

- Echipa naționala masculina de tenis a Romaniei joaca anul viitor, in 6 și 7 martie, in play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, impotriva celor din China, intalnirea urmand a avea loc acasa.

- Șimleuanii primesc vești bune din partea primariei pe segmentul infrastructurii educaționale din oraș. Doua gradinițe vor beneficia de lucrari ample de reabilitare, modernizare și dotari noi, astfel incat copiii șimleuanilor sa poata beneficia nu doar de condiții foarte bune in cadrul unitaților de…

- Sergiu Vartei – membru in Biroul Județean al PLUS Alba: „Politicile publice vizeaza deciziile pe care autoritațile centrale sau locale, le adopta ca raspuns la problemele oamenilor”. Ne dorim ca in Romania sa putem trai normal, legile sa fie respectate, oamenii sa iși doreasca sa se implice. Romania…

- Sergiu Vartei( CV ), membru in Biroul Judetean PLUS Alba, se va afla, joi, 12 septembrie 2019, incepand cu ora 13:00, in studioul Radio Atlas FM, in cadrul emisiunii ,,Versiune si Adevar”, moderata de Emil Pojar. Vor fi abordate mai multe teme de larg interes, inclusiv cele legate de actuala situație…

- Severica Covaciu, senator PMP Maramureș :”Maramuresul are 228 de unitati educationale-scoli, licee, gradinite- iar dintre acestea, 94 de scoli au toaleta in curte” Maramuresul are 228 de unitati educationale-scoli, licee, gradinite- iar dintre acestea, 94 de scoli, majoritatea functionand in sate si…