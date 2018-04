Parteneriat franco-roman pentru modernizarea flotei militare

Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, Excelenta Sale Michegrave;le Ramis, Ambasadorul Frantei in Romania efectueaza o vizita la Santierului Naval din Constanta care, in parteneriat cu societatea franceza Naval Group, va construi pentru Romania nave performante.Cu ocazia acestei vizite, un acord de colaborare va fi semnat…

- Anonimul francez si a inceput calatoria europeana la Neapole, a trecut prin Atena si a ajuns in portul otoman Smyrna azi, Izmir, in Turcia asiatica . La intoarcere, el a calatorit pe Marea Neagra si Dunare. Deoarece autorul mentioneaza Razboiul Crimeii 1853 1856 recent incheiat, dar nu aminteste de…

- Forțele Navale Romane in cooperare cu celelalte categorii ale forțelor armate și in context aliat cu NATO, UE și alte inițiative bilateral contribuie la menținerea și asigurarea securitații și libertații de navigație in domeniul maritim și fluvial, potrivit șefului Statului Major al Forțelor Navale,…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a criticat miercuri reducerea de pret de 70% la crema de ciocolata Nutella lansata de lantul de magazine Intermarche, care a provocat imbulzeala la rafturile magazinelor, invitand distribuitorul sa nu mai lanseze acest gen de promotii. "M-am…

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a spus, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca intenționeaza lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. „Trebuie sa intarim capabilitatile militare la Marea…