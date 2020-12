Parohiile catolice din Franța și-au pierdut aproape 40% din resurse Biserica Catolica a Franței a suferit în 2020, odata cu închiderea parțiala sau totala a bisericilor, &"un șoc real&" financiar, înregistrând o scadere de pâna la 40% din resursele parohiilor sale, a anunțat miercuri Conferința episcopilor din Franța (CEF), potrivit AFP.



Pierderea neta a Bisericii în 2020 este estimata la 90 de milioane de euro, o scadere cu 17% pe parcursul unui an a resurselor sale totale.



Finanțele generale ale Bisericii au înregistrat o ușoara scadere de 1,6% a resurselor în 2019 și 0,5% în 2018.



