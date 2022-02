Stiri pe aceeasi tema

- Șase nave de razboi rusești se indreapta spre Marea Neagra dinspre Mediterana pentru exerciții navale, a declarat marți agenția de știri Interfax, citata de Ministerul rus al Apararii, care susține ca este vorba despre exerciții planificate. Rusia a anunțat la inceputul anului ca marina sa va organiza…

- O decizie cu privire la apelul adresat presedintelui Vladimir Putin cu privire la recunoasterea independentei (asa-numitelor) "republici populare" Lugansk si Donetk (regiunea Donbas, estul Ucrainei) ar putea fi luata la reuniunea Consiliului Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, spune ca Moscova dorește relații "respectuoase" cu Washingtonul, subliniind totodata importanța pentru Rusia de a obține garanții concrete pentru securitatea sa, transmite Reuters."Ne dorim relații bune, corecte, de respect reciproc și egalitate…

- Parlamentul Rusiei va incepe saptamana viitoare consultari daca sa inițieze un apel catre președintela Vladimir Putin de a recunoaște doua regiuni pro-ruse din estul Ucrainei - Donețk și Lugansk - ca state independente, a declarat vineri președintele Dumei de Stat, potrivit Reuters.

- Polonia a ridicat marti nivelul alertei de amenintare terorista cibernetica la nivel national in urma atacului informatic asupra Ucrainei de saptamana trecuta, adaugand ca noul nivel de alerta este preventiv, informeaza Reuters. Saptamana trecuta, Ucraina a fost lovita de un atac cibernetic care i-a…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa saptamana aceasta la Kiev si Berlin, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington, in urma discutiilor neconcludente purtate saptamana trecuta cu Rusia asupra solicitarilor acesteia privind securitatea europeana, relateaza AFP si Reuters,…

- Guvernul SUA a purtat discutii cu mai multe companii internationale de energie cu privire la planuri de urgenta pentru furnizarea de gaze naturale in Europa in cazul in care conflictul dintre Rusia si Ucraina ar intrerupe furnizarea de gaze rusesti, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus joi sa aiba o intalnire cu omologii sai american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si Reuters. ”Presedintele Zelenski i-a propus presedintelui Biden, si noi credem ca…