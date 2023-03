Parlamentul României bate orice record: un proiect stă de 30 de ani la sertar, de pe vremea lui Văcăroiu Senatorii au pe ordinea de zi a comisiilor permanente un proiect depus in urma cu aproape 30 de ani. In cazul deputaților, cel mai vechi proiect care inca nu a primit raport pentru a primi votul final in plen este depus acum 18 ani. Cel mai vechi proiect de lege a ajuns la Camera Deputaților in 2005, dupa ce a fost respins de Senat, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

