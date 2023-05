Stiri pe aceeasi tema

- Semne diacriticeAdunarea cetațenilor „(R)Moldova Europeana” a fost un mare succes. (Deși s-a spus de atatea ori ca e greșit, in cel mai bun caz, sa pretindem ca Republica Moldova reprezenta intreaga Țara a Moldovei, a carei parte de dincolo de Prut se afla deja in UE, ca parte a Romaniei, se insista…

- PSD saluta mesajul puternic pro-european transmis din Republica Moldova și iși afirma susținerea pentru toate punctele menționate in Rezoluția Adunarii „Moldova Europeana”, adoptata in Piața Marii Adunari Naționale de la Chișinau. „Romania și Republica Moldova vor fi din nou impreuna, in Uniunea Europeana,…

- Cetațenii moldoveni adunați in Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau, au adoptat o Rezoluție, prin care au stabilit parcursul european al Republicii Moldova. Rezoluția a fost citita de catre actorul Andrei Sochirca.Printre cele mai importante solicitari au vizat: solicitarea intregii clase politice…

- „Obiectivul nostru de tara este ca Republica Moldova sa fie membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Europa este mai mult decat o lozinca politica, e un mod de viata. O sansa a poporului nostru sa traiasca in pace si belsug’, a spus Maia Sandu, la mitingul pro-european de la Chișinau. „Locul Republicii…

- Presedinta Maia Sandu a publicat sambata un videoclip in care invita cetatenii sa participe la Adunarea „Moldova Europeana", care va avea loc pe 21 mai, in Piata Marii Adunari Nationale, scopul fiind de a transmite mesajul ca moldovenii isi vad viitorul in UE, in conditiile in care Chisinaul si-ar dori…