Parlamentul Olandei a votat joi o motiune fara caracter obligatoriu care afirma ca tratamentul aplicat minoritatii uigure din China este echivalent cu un genocid, transmite Reuters. Canada a adoptat deja saptamana aceasta o rezolutie similara, dar Olanda este prima tara europeana care se pronunta in acesti termeni. "In China are loc un genocid impotriva minoritatii uigure", afirma motiunea parlamentara olandeza, fara a acuza insa direct guvernul de la Beijing. Documentul consemneaza insa ca actiunile autoritatilor chineze, cum ar fi "masurile cu scopul de a impiedica natalitatea" si existenta…