- – Adunarea Generala a Judecatorilor, care s-a desfașurat acum o saptamana dupa o pauza de 4 ani, a fost intrerupta pana la 28 aprilie, timp in care magistrații și-au propus sa elaboreze o declarație comuna cu privire la situația din acest sistem. Prin aceasta pauza a fost amanata alegerea membrilor…

- „Adunarea Generala a Judecatorilor a amanat numirea membrilor CSM. Inteleg ca judecatorii au decis totusi sa blocheze curatarea justitiei si sa puna in continuare piedici in calea restaurarii dreptatii in R. Moldova. Anunt ca voi convoca pentru ziua de luni, la ora 14:00, Consiliul Suprem de Securitate…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, anunța ca va convoca luni, 20 martie, Consiliul Suprem de Securitate (CSS) in legatura cu situația excepționala din justiție. Anunțul șefei statului vine in contextul in care Adunarea Generala a Judecatorilor a amanat numirea membrilor Consiliului Superior…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu va convoca pentru ziua de luni, la ora 14:00, Consiliul Suprem de Securitate, in legatura cu situația excepționala din justiție, transmite Noi.md Anunțul vine dupa ce Adunarea Generala a Judecatorilor a aminat numirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii…

- UPDATE // Judecatorii admit ca situația din justiție e „catastrofala”, dar in același timp au intreruptat astazi Adunarea Generala a Judecatorilor, in cadrul careia urmau sa fie aleși noii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. „Propun intreruperea AGJ pana dupa Paște. Sa ne mai ducem la biserica…

- Fara wi-fi, fara imn. Astfel a inceput ședința de astazi a Adunarii Generale a Judecatorilor. Dorel Musteața, care inca este președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, le-a cerut judecatorilor sa se ridice in picioare pentru a onora drapelul și imnul de stat, insa, din lipsa de internet,…