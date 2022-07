Stiri pe aceeasi tema

- Proteste ample in Macedonia de Nord. Opozitia politica si simpli cetateni au ieșit in strada dupa ce, la Skopje, a ajuns o propunere a Bulgariei privind subiecte de interes national. Acesta ar putea fi pretul pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana.

- 47 de politisti au fost raniti la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, in timpul protestelor de marti fata de concesiile guvernului in favoarea drepturilor etnicilor bulgari, in cadrul negocierilor de aderare la UE, a transmis miercuri agentia Makfax, citand fortele de ordine, potrivit dpa cu referire…

- Mult amanatele negocieri de aderare la Uniunea Europeana cu Macedonia de Nord ar putea incepe imediat, a declarat marti presedintele Consiliului European, Charles Michel, la Skopje, relateaza DPA.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la reuniunile liderilor din Uniunea Europeana si Balcanii de Vest, Consiliului European si Summitului Euro in format extins, unde a reafirmat sprijinul UE pentru perspectiva europeana a Balcanilor de Vest si pentru avansarea si consolidarea procesului…

- Premierul bulgar Kiril Petkov l-a indemnat vineri pe omologul sau din Macedonia de Nord, Dimitar Kovacevski, sa dea dovada de curaj și sa accepte un acord de compromis propus de Franța care va permite Skopjei sa inceapa discuțiile oficiale privind aderarea la UE, in timp ce parlamentul bulgar vota pentru…

- Blocarea de catre Bulgaria a progreselor Macedoniei de Nord si Albaniei in vederea aderarii la Uniunea Europeana (UE) este „o rusine”, a declarat premierul albanez Edi Rama, la sosirea pentru un summit special al tarilor din Balcani cu liderii UE, pe care Rama i-a acuzat de

- Cancelarul german este de parere ca Uniunea Europeana ar trebui sa demareze discutiile de aderare cu Macedonia de Nord si Albania pentru a-si indeplini in sfarsit angajamentul de a integra Balcanii de Vest, sustinandu-si parerea sambata, in a doua zi a unui turneu in regiune, potrivit Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregatit, luni, 6 iunie, sa primeasca la Paris, „cand va veni momentul”, autoritatile Bulgariei si Macedoniei de Nord in vederea incheierii unui acord bilateral care sa permita deschiderea negocierilor pentru aderarea Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana,…