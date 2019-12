Parlamentul irakian a modificat legea electorală, în conformitate cu solicitările protestatarilor Parlamentul de la Bagdad a adoptat marți o noua lege electorala, aceasta fiind solicitata de catre miile de protestatari care au ieșit în strada începând cu luna octombrie, informeaza Mediafax citând site-ul agenției de presa DPA.



Astfel, potrivit noii legi, votul va fi uninominal, ceea ce înseamna ca alegatorii vor putea sa voteze parlamentari în mod individual, în loc sa voteze liste de partid. De asemenea, noua lege înființeaza noi districte electorale, cu câte un loc în Parlament pentru fiecare 100.



000 de alegatori.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul irakian a aprobat marti o noua lege electorala, una din revendicarile principale ale manifestatiilor declansate pe 1 octombrie, dar blocajul politic impiedica in continuare numirea unui prim-ministru interimar, transmite Reuters, citata de AGERPRES. Protestatarii, multi dintre ei tineri,…

- Luna trecuta, premierul Adel Abdel-Mahdi si guvernul sau au demisionat la presiunea atat a demonstrantilor, cat si a marelui ayatollah al Irakului, Ali Sistani. Protestatarii, multi dintre ei tineri, cer inlocuirea unui sistem politic pe care il considera profund corupt si responsabil…

- Mai multe organizatii neguvernamentale au transmis grupurilor partidelor parlamentare o lista de propuneri legate de modificarea legislatiei privind finantarea partidelor politice si campaniilor electorale, in sensul reglementarii alocarilor pentru subventii si a conditiilor de desfasurare a campaniei…

- Marele ayatollah Ali Sistani, figura tutelara a politicii irakiene, a cerut vineri schimbarea guvernului, dupa una dintre cele mai sângeroase zi de proteste, pe fondul mișcarii populare care zguduie țara și care s-a soldat deja cu peste 400 de morți, scrie AFP.Demnitarul șiit de 89 de…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a declarat ca pana la ora 15.00 au fost inregistrate 61 de sesizari privind evenimentele electorale, cele mai numeroase fiind consemnate pe raza județelor Dolj (11 evenimente), Giurgiu (5), Mehedinți (4), Olt (4) și in Municipiul…

- De o luna, mii de oameni protesteaza in Bagdad și in alte orașe din Irak. “Oamenii s-au saturat de corupție, marginalizare și saracie”, susțin localnicii. Raspunsul autoritaților a fost unul violent, in urma caruia peste 150 de persoane și-au pierdut viața. Alte mii de oameni au fost ranite și zeci…

- 'Exista o decizie a Curtii Constitutionale din 2012 care spune ca nu se poate modifica legea electorala cu mai putin de un an inainte de alegeri', a spus Cseke Attila, conform unui comunicat al Biroului de Presa al UDMR. Liderul senatorilor UDMR a subliniat ca partidele parlamentare care cred in…