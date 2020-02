Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a luat decizia ca toti studentii si cadrele didactice care au fost in ultimele 14 zile in zone cu risc de infectie cu coronavirus (Covid-19) vor intra pentru o perioada de 14 zile in carantina la domiciliu.Totodata,…

- O a saptea persoana a decedat in urma epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, a relatat luni agentia de presa ANSA citata de Reuters, in timp ce numarul cazurilor confirmate de contagiere a depasit 220. Potrivit ANSA, cel mai recent caz de deces este cel al unui barbat in varsta de 80 de ani care…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit in Italia 200. Cele mai multe cazuri sunt in Lombardia - 165. Italia se afla pe locul trei in lume la numarul de imbolnaviri cauzate de coronavirus, dupa China si Coreea de Sud, potrivit Mediafax.Numarul imbolnavirilor cu coronavirus a…

- Al treilea deces de coronavirus a fost anunțat duminica, in Italia. Bilanțul indica, de asemenea, ca numarul persoanelor infectate a trecut de 150. Cea de-a treia victima a coronavirusului in Italia este o pacienta care a murit in localitatea Crema din provincia Cremona, la Secția de Oncologie a spitalului…

- Tot mai multe cazuri de coronavirus in Italia. Pana in momentul de fața au fost afectate 79 de persoane din cinci regiuni: 54 se afla in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 in Lazio și un caz in Piemont.

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, relateaza Reuters. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…

