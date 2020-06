Stiri pe aceeasi tema

- . Criza, un prilej pentru a face ca turismul european sa devina sustenabil. . Eurodeputații solicita mai mult sprijin pentru IMM-urile din domeniul turismului, aflate in pragul falimentului . Standarde inalte de igiena și protocoale de sanatate sunt necesare pentru a contribui la refacerea turismului…

- Parlamentul European solicita luarea de masuri suplimentare pentru a salva sectorul turismului din UE si pentru a-l pregati pentru viitor dupa criza COVID-19. Deputatii europeni solicita mai mult sprijin pentru IMM-urile din domeniul turismului, aflate in pragul falimentului. Standarde inalte de igiena…

- • Deputații solicita mai mult sprijin pentru IMM-urile din domeniul turismului, aflate in pragul falimentului • Standarde inalte de Post-ul Parlamentul UE solicita masuri suplimentare pentru a salva turismul in UE apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Uniunea Europeana se confrunta de trei luni cu o situatie dificila provocata de noul coronavirus. Este o criza care se rasfrange nu doar asupra sanatatii populatiei, ci are si valente economice sau politice.

- Propaganda anti-europeana a diseminat in masa in aceasta perioada informatii potrivit carora Uniunea Europeana nu si-ar fi ajutat partenerii sa lupte impotriva coronavirusului, in timp ce China si Rusia ar fi venit in ajutor. Realitatea din spatele acestei afirmatii este total diferita.

- Traian Basescu a comentat duminica seara, in direct pe B1 TV, situația romanilor din strainatate, in speța a celor care doresc sa revina acasa cu ocazia Sarbatorilor Pascale, in ciuda pandemiei de COVID-19 cu care se confrunta circa 200 de state și teritorii din toata lumea.Fostul președinte…

- Premierul italian Giuseppe Conte nu accepta ''proiectul pregatit'' pentru summitul in sistem de videoconferinta al Uniunii Europene dedicat gasirii unui raspuns economic comun la pandemia COVID-19, au anuntat joi seara surse guvernamentale italiene, potrivit AFP si DPA, citate de Agerpres. Italia doreste…

- Dupa pregatirea primelor 16 paturi complet dotate si utilate de la sectia de Terapie Intensiva, crearea culoarelor speciale pentru bolnavii cu Covid 19, la spital au fost create si ecluze sterile. In aceste spatii se asigura decontaminarea personalului medical si se protejeaza zonele sterile de contaminarea…