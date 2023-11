Parlamentul European a votat bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024 a fost adoptat miercuri, de plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, cu 519 voturi pentru, 79 impotriva si 30 abtineri, anunța un comunicat al eurodeputatului PNL Siegfried Muresan, care a fost negociator-sef pentru buget de anul viitor…

- Acordul final prevede cresteri de alocari in domeniile si programele care au nevoie de mai multa finantare, precum cercetarea, Programul de studii „Erasmus+”, sprijinirea tinerilor fermieri si Vecinatatea estica si sudica, inclusiv Republica Moldova, arat[ un comunicat de presa. In plus, acordul final…

- PNL informeaza intr-o postare pe Facebook ca la congresul PPE vor participa toti sefii de state si de guverne si presedintii de partide din partea PPE, alaturi de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, si toti comisarii europeni care…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu a dat primele declarații dupa intalnirea din cadrul Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia. Cele trei state au acceptat implementarea unui plan comun de acțiune pentru dezvoltarea domeniilor precum transportul, energia, comerțul și securitatea. „Am participat astazi,…

- Ultima ora: Republica Moldova incepe negocierile de aderare la UEPlenul Parlamentului European tocmai a votat cu larga majoritate – 448 de voturi „pentru”, 45 „impotriva” și 43 de abțineri - rezoluția prin care solicita Consiliului European și Comisiei Europene inceperea negocierilor de aderare a Republicii…

- Comisia pentru bugete din Parlamentul European a votat aseara pachetul de amendamente la Bugetul Uniunii Europene (UE) din 2024, in forma propusa de deputatul european Siegfried Mureșan. In calitate de negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul UE de anul viitor, Siegfried Mureșan a…