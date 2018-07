Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova, inteligența artificiala sau securitatea energetica sunt teme pe care Romania le-ar putea propune in cadrul președinției Uniunii Europene, in viziunea vicepreședintelui grupului Partidului Popular European, din Parlamentul European, Marian – Jean Marinescu, care a

- Serviciul militar în termen va fi înlocuit cu cel prin contract, iar Armata Naționala va deveni una profesionista, bine dotata și capabila sa-și îndeplineasca mai eficient misiunile, transmite IPN cu referire la programul „Armata Profesionista 2018-2021”, aprobat de…

- ”Europa pentru NOI – Europa suntem NOI” ”Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeana și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le…

- Deputatii europeni au aprobat noile reguli europene care asigura utilizarea in siguranta a dronelor si actualizeaza regulile de siguranta in aviatie. Raportorul dosarului a fost deputatul roman Marian-Jean Marinescu (PPE). Marti, 12 iunie 2018, deputatii din Parlamentul European au aprobat o propunere…

- Ministerul Sanatații aratase ca o astfel de masura este chiar binevenita, avand in vedere ca trecerea la ora oficiala de vara presupune un efort din partea organismului, dar in cele din urma Guvernul s-a opus adoptarii inițiativei legislative. Parlamentul European (PE) a cerut recent Comisiei…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a participat luni, 23 aprilie, la deschiderea seriei a XXIII-a a cursului „Securitate si buna guvernare” la Colegiul Național de Aparare. Cursul, care se adreseaza personalitaților militare și civile, are scopul de a forma specialiști de nivel inalt cu deprinderi…

- Parlamentul European a adoptat raportul Dacianei Sarbu privind aplicarea politicilor de mediu in Uniunea Europeana. Desi s-au inregistrat progrese in unele domenii, totuși se menține un decalaj mare intre planuri și rezultate, in ce privește politicile de mediu ale Uniunii Europene, a subliniat…