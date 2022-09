Parlamentul elveţian şi-a dat joi aprobarea finală pentru cumpărarea a 36 de avioane de luptă F-35, pentru 5,5 miliarde de dolari Elvetia a optat anul trecut pentru achizitia de avioane de lupta F-35, infuriind oponentii care au spus ca se vor asigura ca va avea loc un referendum pentru a anula ceea ce ei au numit o optiune ”Ferrari” inutila. Guvernul a spus ca va semna contractul inainte de referendum, argumentand ca este putin probabil ca achizitia ar putea avea loc in aceleasi conditii daca intelegerea ar trebui sa fie renegociata odata ce oferta expira anul viitor. Potrivit guvernului, multe tari si-au marit cheltuielile pentru sisteme de arme, astfel ca Finlanda a decis sa cumpere 64 de avioane F-35A, Germania vrea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

