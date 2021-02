Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul grec a adoptat joi seara un proiect de lege prin care se infiinteaza o politie speciala in universitati, in ciuda numeroaselor manifestatii de protest ale studentilor in ultima luna, transmite AFP. In favoarea proiectului s-au pronuntat deputatii majoritatii guvernamentale…

- Parlamentul grec a adoptat joi seara un proiect de lege prin care se infiinteaza o politie speciala in universitati, in ciuda numeroaselor manifestatii de protest ale studentilor in ultima luna, transmite AFP, potrivit AGERPRES. In favoarea proiectului s-au pronuntat deputatii majoritatii…

- Aproape 3.000 de studenti au sfidat joi interdictia politiei de a se aduna in numar mare si au manifestat la Atena, pentru a treia oara in trei saptamani, impotriva unui proiect de lege ce prevede instalarea de patrule ale politiei in universitati, informeaza AFP, preluata de

- Parlamentul poate fi dizolvat, daca nu a acceptat votul de incredere pentru formarea Guvernului, in termen de 45 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de investitura. In cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singura data. Mai sus este redata norma…

- Bisericile crestine din Grecia au tinut miercuri slujbe de Boboteaza, sfidand in mod deschis restrictiile guvernamentale. Acestea interzic reuniunile publice inclusiv ceremoniile religioase intr-una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox, potrivit Reuters. In ciuda apelului lansat de…

- CHIȘINAU, 16 dec – Sputnik. Președintele legislativului, Zinaida Greceanii, anunța ca legislatorii vor fi intruniți in ședințe speciale pentru a examina moțiunea de cenzura depusa astazi impotriva Guvernului, dar și una legata de investirea noului președinte al țarii. © Photo : Miroslav RotariDodon…

- CHIȘINAU, 16 dec – Sputnik. Șeful adjunct al IGP, Marin Maxian, a declarat ca cele doua dosare penale ii vizeaza pe "cetațenii au incercat sa bruscheze poliția și sa treaca cu tractoarele pe drumurile care nu sunt destinate pentru acest lucru". © Sputnik / Catalina CerneiVideo: Un carabinier…

- Președintele Igor Dodon declara ca țara nu-și poate permite sa intre in noul an fara buget. Șeful statului a declarat, la Moldova 1, ca daca Parlamentul nu va vota Bugetul Public Național, atunci nu se va putea merge cu majorarea salariilor și cu investițiile masive in infrastructura. ”Daca bugetul…