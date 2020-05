Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Croatiei s-a autodizolvat luni, dând curs propunerii facute saptamâna trecuta de guvern de organizare a alegerilor legislative pâna cel mai târziu în 12 iulie, scrie Agerpres, citând Reuters.Presedintele croat Zoran Milanovici urmeaza sa anunte saptamâna…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca Varsovia trebuie sa asigure alegeri "libere si corecte", in contextul in care Polonia este blocata intr-o criza politica in legatura cu scrutinul prezidential ce urma sa aiba loc duminica, dar a carui data este neclara, potrivit Reuters. Presedinta…

- Polonia nu poate exclude varianta alegerilor legislative anticipate in cazul agravarii crizei politice generate de organizarea scrutinului prezidential programat in luna mai, a declarat miercuri Michal Dworczyk, seful de cabinet al premierului polonez, citat de Reuters. Senatul polonez a respins marti…

- Dupa 16 luni de guvern de tranzitie și trei alegeri legislative care nu au putut duce la formarea unui guvern, premierul israelian Benjamin Netanyahu (70 de ani) și cel mai mare rival al sau din alegeri, Benny Gantz (60 de ani), au anuntat luni ca au semnat un acord pentru formarea unei coalitii…

- Partidele politice din Macedonia de Nord au decis marti amanarea alegerilor legislative din data de 12 aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat liderul social-democratilor Zoran Zaev, fost prim-ministru, citat de Reuters, preluata de Agerpres. 'Sanatatea si securitatea cetatenilor nostri…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a obtinut luni mai multe locuri in Knesset decat contracandidatul sau Benny Gantz, potrivit mai multor exit-poll-uri, ceea ce face ca alcatuirea unei coalitii de dreapta condusa de formatiunea sa Likud sa fie la indemana, relateaza Reuters, AFP si DPA. Potrivit…