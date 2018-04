Parlamentul croat, reunit vineri la Zagreb, a ratificat Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, cunoscuta si sub numele de Conventia de la Istanbul, in pofida opozitiei puternicei Biserici Catolice croate, transmite AFP.



Numarul tarilor care au ratificat documentul a ajuns astfel la 29, dintre care 18 membre ale Uniunii Europene (inclusiv Romania), organizatie la care Croatia a aderat in 2013.



Sustinuti de Biserica si de aripa de dreapta a partidului conservator HDZ, aflat la putere, traditionalistii…