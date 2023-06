Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac Eduard Heger a declarat, duminica, ca a inaintat demisia guvernului sau interimar presedintei Zuzana Caputova, in urma unei crize politice persistente, informeaza AFP. "I-am cerut presedintei sa-mi revoce mandatul", a declarat presei Heger, care conduce guvernul interimar din decembrie.…

- Camera inferioara a parlamentului ceh a adoptat vineri o lege care obliga ca bugetul de stat sa prevada pentru cheltuieli de aparare cel putin 2% din PIB incepand de anul viitor, transmite Reuters.

- Ministrul liberal al Cercetarii, Sebastian Burduja, susține ca toleranța la plagiat ar trebuie sa fie zero, iar un doctorat ar trebui sa aiba o contribuție la un anumit domeniu. Din același Guvern, premierul Nicolae Ciuca, dar și ministrul de Interne Lucian Bode sunt acuzați ca și-ar fi plagiat parte…

- Romania conteaza in continuare pe sprijinul Suediei in ceea ce priveste aderarea la spatiul Schengen, a transmis premierul Nicolae Ciuca, pe pagina de Twitter a Guvernului. Ciuca s-a aflat, vineri, in vizita la Stockholm, context in care a afirmat ca spera ca Suedia o sa adere cat mai curand la NATO.…

- Aderarea Romaniei la spațiul de libera circulație a fost unul dintre subiectele discutate la Palatul Cotroceni de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, aflat intr-o vizita in Romania.

- Aprobarea proiectului de Hotarare de Guvern privind limitarea tarifelor RCA, aflata pe agenda sedintei de Guvern, a fost amanata. „Proiectul de Hotarare de Guvern privind limitarea tarifelor RCA, aflat pe agenda sedintei de Guvern, a fost amanat pentru a fi analizate cele mai bune optiuni”, anunta Executivul,…

- Statele occidentale aplica ''duble standarde'' in privința incalcarii drepturilor omului in lume, iar unul dintre acestea este raspunsul rapid și dur la invazia rusa in Ucraina, se arata in raportul anual al Amnesty International, scrie Reuters.