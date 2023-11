Parlamentarii persista și, in loc sa incerce sa renunțe la pensiile speciale deja existente, contribuie la instituirea altora. Parlamentarii nu renunța la ideea de a introduce noi categorii de beneficiari ai pensiilor de serviciu, cunoscute sub numele de pensii speciale, in loc sa incerce sa le elimine pe cele existente. Astfel, angajații de la Consiliul Legislativ vor beneficia acum de aceste avantaje, in urma unei modificari aduse legii care reglementeaza funcționarea acestei instituții. Parlamentarii au decis ca angajații de la CL sa primeasca aceleași beneficii ca și funcționarii publici parlamentari,…