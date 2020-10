Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, cu 158 de voturi pentru, un vot contra si 77 de abtineri, un proiect de lege privind acordarea unui stimulent de risc cadrelor didactice, precum si personalul didactic auxiliar si personalului nedidactic din invatamantul…

- Proiectul de lege prevede acordarea unui stimulent de risc cadrelor didactice, precum si personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar si universitar de stat, din invatamantul particular acreditat si din unitatile de invatamant preuniversitar infiintate…

- Senatul a adoptat luni propunerea legislativa prin care se acorda in perioada starii de urgenta si de alerta stimulente de risc cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de 2.000 de lei lunar si personalului nedidactic si auxiliar - 1.500 de lei lunar. S-au inregistrat…

